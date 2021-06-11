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11 июня 2021, 15:59 123

В Киеве ограничили движение на Южном мосту из-за утечки газа

11 июня 2021, 15:59 123
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Фото: Нацполиция
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В столице из-за утечки газа ограничили движение на Южном мосту в сторону улицы Саперно-Слободской

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Из-за утечки газа на Южном мосту, в сторону улицы Саперно-Слободской, движение ограничено", - говорится в сообщении.

Где именно произошла утечка газа и когда будет ликвидирована авария, в полиции не сообщили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о взрывчатке

газ Киев полиция дороги улица

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