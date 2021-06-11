В Киеве ограничили движение на Южном мосту из-за утечки газа
В столице из-за утечки газа ограничили движение на Южном мосту в сторону улицы Саперно-Слободской
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.
Из-за утечки газа на Южном мосту, в сторону улицы Саперно-Слободской, движение ограничено", - говорится в сообщении.
Где именно произошла утечка газа и когда будет ликвидирована авария, в полиции не сообщили.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о взрывчатке
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