В Киеве ограничили движение на Южном мосту из-за утечки газа

Фото: Нацполиция

В столице из-за утечки газа ограничили движение на Южном мосту в сторону улицы Саперно-Слободской

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Из-за утечки газа на Южном мосту, в сторону улицы Саперно-Слободской, движение ограничено", - говорится в сообщении.

Где именно произошла утечка газа и когда будет ликвидирована авария, в полиции не сообщили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о взрывчатке