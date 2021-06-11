У столиці на хабарі погорів посадовець "Укртрансбезпеки"

Фото: ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали на хабарі виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Чоловік вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати "данину" від 500 до однієї тисячі доларів щомісяця.

Поліція встановила, що він ніби-то вимагав 700 доларів у київського власника маршрутних таксі. За ці гроші чиновник обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.