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11 червня 2021, 13:59 73

У столиці на хабарі погорів посадовець "Укртрансбезпеки"

11 червня 2021, 13:59 73
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Фото: ДБР
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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали на хабарі виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Чоловік вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати "данину" від 500 до однієї тисячі доларів щомісяця.

Поліція встановила, що він ніби-то вимагав 700 доларів у київського власника маршрутних таксі. За ці гроші чиновник обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.

Київ

 
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