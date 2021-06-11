МОЗ оновило правила роботи дитячих таборів під час пандемії
Міністерство охорони здоров'я оновило вимоги до закладів дитячого оздоровлення та відпочинку під час карантину
Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає RegioNews.
У відомстві рекомендують таборам приймати дітей, які проживають в межах регіону, де розташований заклад. Крім того, будуть діяти обмеження щодо відвідування батьків, використання рушників та м'яких іграшок.
У літні табори будуть приймати дітей, які попередньо пройшли медичний огляд та отримали довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими. Вона має бути видана не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду.
До закладу не прийматимуть дітей, у яких при прийомі була виявлена підвищена температура тіла 37,2 ºС.
Якщо у дитини буде виявлена температура або ознаки респіраторного захворювання під час відпочинку, її ізолюють та попередять батьків.
Розміщення в кімнатах буде здійснюватися з розрахунку не менше 5 квадратних метрів на одну дитину.
Крім того, повинна бути забезпечена дистанція між спальними місцями. Для організації харчування заклади також повинні розробити адаптивний графік, щоб уникнути скупчення дітей.
Нагадаємо, у Миколаєві цього літа пришкільні табори з денним перебуванням не прийматимуть дітей. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.