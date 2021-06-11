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11 червня 2021, 14:45 87

МОЗ оновило правила роботи дитячих таборів під час пандемії

11 червня 2021, 14:45 87
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оновило вимоги до закладів дитячого оздоровлення та відпочинку під час карантину

Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає RegioNews.

У відомстві рекомендують таборам приймати дітей, які проживають в межах регіону, де розташований заклад. Крім того, будуть діяти обмеження щодо відвідування батьків, використання рушників та м'яких іграшок.

У літні табори будуть приймати дітей, які попередньо пройшли медичний огляд та отримали довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими. Вона має бути видана не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду.

До закладу не прийматимуть дітей, у яких при прийомі була виявлена підвищена температура тіла 37,2 ºС.

Якщо у дитини буде виявлена температура або ознаки респіраторного захворювання під час відпочинку, її ізолюють та попередять батьків.

Розміщення в кімнатах буде здійснюватися з розрахунку не менше 5 квадратних метрів на одну дитину.

Крім того, повинна бути забезпечена дистанція між спальними місцями. Для організації харчування заклади також повинні розробити адаптивний графік, щоб уникнути скупчення дітей.

Нагадаємо, у Миколаєві цього літа пришкільні табори з денним перебуванням не прийматимуть дітей. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

МОЗ карантин діти правила відпочинок

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