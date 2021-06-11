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11 червня 2021, 14:26 148

Кількість центрів COVID-вакцинації в Україні збільшилась до 51: де робитимуть щеплення

11 червня 2021, 14:26 148
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Фото: з відкритих джерел
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Цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ", - повідомили у пресслужбі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

На вихідних планується робота:

  • у Дніпропетровській області - 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;
  • у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;
  • у Київській області - 3 центрів. Два у Білій Церкві, один у Броварах;
  • у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;
  • у Хмельницькій області - 2 центрів. По одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
  • у Тернопільській - 1 центру в Тернополі;
  • у Рівненській області - 1 центру в Рівному;
  • у Вінницькій області - 1 центру в Вінниці;
  • у Кіровоградській області - 1 центру в Кропивницькому;
  • у Житомирській області - 1 центру в Житомирі;
  • у Черкаській області - 1 центру в Черкасах;
  • у Харківській області - 1 центру в Харкові;
  • у Києві - 1 центру.

Раніше повідомлялось, що у 13 областях на вихідних працюватимуть більше ніж 30 центрів вакцинації.

коронавірус МОЗ медики пандемія вакцинація

 
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