Кількість центрів COVID-вакцинації в Україні збільшилась до 51: де робитимуть щеплення
Цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
У центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ", - повідомили у пресслужбі.
Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
На вихідних планується робота:
- у Дніпропетровській області - 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;
- у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;
- у Київській області - 3 центрів. Два у Білій Церкві, один у Броварах;
- у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;
- у Хмельницькій області - 2 центрів. По одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
- у Тернопільській - 1 центру в Тернополі;
- у Рівненській області - 1 центру в Рівному;
- у Вінницькій області - 1 центру в Вінниці;
- у Кіровоградській області - 1 центру в Кропивницькому;
- у Житомирській області - 1 центру в Житомирі;
- у Черкаській області - 1 центру в Черкасах;
- у Харківській області - 1 центру в Харкові;
- у Києві - 1 центру.
Раніше повідомлялось, що у 13 областях на вихідних працюватимуть більше ніж 30 центрів вакцинації.
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