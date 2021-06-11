Бойовики взяли в заручники тисячі дітей на Донбасі - Резніков

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На окупованому Донбасі бойовики намагаються заблокувати виїзд дітей на вільну територію України, змушуючи їх по досягненні 14-ліття отримувати фейкові "паспорти" від окупаційних режимів, а також громадянство РФ

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на слова міністра Олексія Резнікова.

Так, якщо раніше виїзд дітей 14-16 років з окупованих територій дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження, то наразі окупаційні органи заборонили перетин КПВВ, а також тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, вимагаючи незаконних документів.

Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді. Раніше я неодноразово казав про те, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях – це заручники. Зараз усі бачать чергове наочне підтвердження. Дітей з батьками просто розвертають", - заявив він.

За словами міністра, така практика різко посилилася за останні пару тижнів і в цьому вбачають відповідь Росії на програму реінтеграції молоді з ТОТ, яку запроваджують в міністерстві.

"Все більше людей розуміє, що ніяких перспектив для дітей в ОРДЛО немає. Тому окупаційна влада намагається заблокувати перетин. Як привід використовується епідемія коронавірусу, тепер ще додаються формальні заборони для дітей", - відзначив Олексій Резніков.

Раніше повідомлялось, що від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 2014 року по 2021 рік, загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення.