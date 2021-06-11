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11 июня 2021, 14:45 96

Минздрав обновил правила работы детских лагерей во время пандемии

11 июня 2021, 14:45 96
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило требования к учреждениям детского оздоровления и отдыха во время карантина

Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает RegioNews.

В ведомстве рекомендуют лагерям принимать детей, проживающих в пределах региона, где расположено заведение. Кроме того, будут действовать ограничения по посещению родителей, использования полотенец и мягких игрушек.

В летние лагеря будут принимать детей, которые предварительно прошли медицинский осмотр и получили справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. Она должна быть выдана не позднее, чем за 3 дня до заезда.

В заведения не будут принимать детей, у которых при приеме была обнаружена повышенная температура тела 37,2 °С.

Если у ребенка будет обнаружена температура или признаки респираторного заболевания во время отдыха, его изолируют и предупредят родителей.

Размещение в комнатах будет осуществляться из расчета не менее 5 квадратных метров на одного ребенка.

Кроме того, должна быть обеспечена дистанция между спальными местами. Для организации питания заведения также должны разработать адаптивный график, чтобы избежать скопления детей.

Напомним, в Николаеве этим летом пришкольные лагеря с дневным пребыванием не будут принимать детей. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Минздрав карантин дети правила отдых

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