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27 травня 2021, 17:18 57

У Миколаєві цього літа не працюватимуть пришкільні табори

27 травня 2021, 17:18 57
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Рixabay
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У Миколаєві цього літа пришкільні табори з денним перебуванням не прийматимуть дітей

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

"Керівники навчальних закладів, а також управління освіти вважають, що у зв’язку з нестабільною епідемічною ситуацією є недоцільною організація роботи пришкільних таборів", - сказала начальник управління освіти Ганна Личко.

За її словами, в пришкільних таборах для організації дозвілля дітей зазвичай організовують розважальні програми, екскурсії відвідування музеїв, кінотеатрів та театрів.

Комісія з питань ТЕБ та НС погодилась з висловленою позицією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у деяких містах продовжили навчання для школярів.

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