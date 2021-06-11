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11 червня 2021, 13:50 276

У Центрі масової вакцинації Києва запровадили нові правила запису на щеплення

11 червня 2021, 13:50 276
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Фото: із відкритих джерел
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У Києві змінився алгоритм роботи Центру масової вакцинації від коронавірусу, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Щоб прискорити темпи вакцинації, ми вдосконалюємо роботу центру, з наступних вихідних алгоритм його роботи буде змінений. Тепер щоб записатися на щеплення від COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me і обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису ви отримаєте СМС-повідомленням”, - розповів Кличко.

Він додав, що це повідомлення потрібно буде показати в пункті вакцинації разом із паспортом і заявкою в додатку "Дія".

За словами мера Києва, процедура вакцинації займає більше часу у людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Тому для економії часу перед візитом потрібно її підписати.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби можуть отримати громадяни, яких щепили двома дозами COVID-вакцини.

Київ вакцинація коронавірус правила КМДА

У Центрі масової вакцинації Києва запровадили нові правила запису на щеплення
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