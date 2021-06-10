Під Києвом школярка застрелила друга із пневматичної гвинтівки після ЗНО

Фото: Нацполіція

У місті Буча Київської обалсті 15-річна школярка випадково застрелила свого однокласника під час фотосесії

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного будинку одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що дівчина випадково натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Від отриманого поранення він помер на місці.

Попередньо відомо, що батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Вона передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в одному із селищ Одеської області знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними, він вчинив самогубство.