16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 18:48 118

Під Києвом школярка застрелила друга із пневматичної гвинтівки після ЗНО

10 червня 2021, 18:48 118
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Буча Київської обалсті 15-річна школярка випадково застрелила свого однокласника під час фотосесії

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного будинку одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що дівчина випадково натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Від отриманого поранення він помер на місці.

Попередньо відомо, що батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство через необережність. Вона передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в одному із селищ Одеської області знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Буча Київська область убивство смерть школа

Депутати Київської облради схвалили звіт голови ОДА
10 червня 2021, 18:31
Стало відомо ім'я військової, яка 9 червня загинула на Донбасі
10 червня 2021, 17:56
На Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі
10 червня 2021, 17:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua