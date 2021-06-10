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10 червня 2021, 18:31 8

Депутати Київської облради схвалили звіт голови ОДА

10 червня 2021, 18:31 8
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Київської облради абсолютною більшістю всіх фракцій підтримали звіт голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна про результати роботи за 2020 рік

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на УНН.

За схвалення звіту Василя Володіна проголосував 71 народний обранець з 73 присутніх в залі.

Засідання четвертої сесії Київської облради VIII скликання відбулось сьогодні, 10 червня.

Окрім схвалення звіту голови Київської облдержадміністрації, депутати також підтримали звіти по виконанню обласних комплексних та цільових програм за 2020 рік і внесення змін до програм на 2021 рік.

Довідково. До складу Київської облради входять п’ять політичних партій — "Слуга народу”, "Європейська солідарність”, "За майбутнє”, "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина” та "Опозиційна платформа — за життя”.

Як повідомлялося, 26 травня у Сумській облраді спробували висловити недовіру голові ОДА Хомі. Депутати Сумської облради спробували висловити недовіру голові відомства Василю Хомі, однак у них не вистачило голосів.

15 грудня 2020-го голова Рівненської ОДА відзвітував перед депутатами на їх вимогу. Відставки не відбулося.

10 грудня 2020-го депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА. Юрій Погуляйко не прийшов на сесію звітувати про виконання бюджету-2020.

Київська область облрада звіт голова ОДА Василь Володін

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