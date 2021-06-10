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10 июня 2021, 18:48 121

Под Киевом школьница застрелила друга из пневматической винтовки после ВНО

10 июня 2021, 18:48 121
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Фото: Нацполиция
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В городе Буча Киевской обалсти 15-летняя школьница случайно застрелила своего одноклассника во время фотосессии

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

После прохождения ВНО четверо школьников пошли в частный дом одного из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для соцсетей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что девушка случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь 16-летнего парня. От полученного ранения он скончался на месте.

Предварительно известно, что отец убитого парня должен был подарить ему это ружье.

Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности. Она предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из поселков Одесской области нашли застреленным пограничника. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Буча Киевская область убийство смерть школа

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