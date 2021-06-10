На Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі

Фото: Нацполіція

У місті Підгайці Тернопільської області загинув 13-річний підліток, який на мотоциклі зіткнувся з мікроавтобусом

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що ДТП сталася вночі 10 червня. 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mersedes Sprinter". Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.

Відомо, що у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.

Нагадаємо, днями на Херсонщині у ДТП загинула сім'я.