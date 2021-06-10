На Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі
У місті Підгайці Тернопільської області загинув 13-річний підліток, який на мотоциклі зіткнувся з мікроавтобусом
Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.
Зазначається, що ДТП сталася вночі 10 червня. 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mersedes Sprinter". Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.
Відомо, що у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.
Нагадаємо, днями на Херсонщині у ДТП загинула сім'я.
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