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10 червня 2021, 17:18 175

На Тернопільщині школяр розбився на мотоциклі

10 червня 2021, 17:18 175
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Фото: Нацполіція
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У місті Підгайці Тернопільської області загинув 13-річний підліток, який на мотоциклі зіткнувся з мікроавтобусом

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що ДТП сталася вночі 10 червня. 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mersedes Sprinter". Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.

Відомо, що у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.

Нагадаємо, днями на Херсонщині у ДТП загинула сім'я.

ДТП Україна смерть підлітки Тернопільська область

 
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