На Одещині знайшли застреленим прикордонника: це вже другий випадок за тиждень
В одному із селищ Одеської області знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними він вчинив самогубство
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Загиблого знайшли застреленим на своєму робочому місці. За попередніми даними, це - самогубство.
На даний час на місці працюють правоохоронці, встановлюються всі обставини трагедії.
Раніше повідомлялось, що 24 травня в Одесі на території військової частини №9997 розташованій на вул. Інглезі, в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді