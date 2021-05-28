На Одещині знайшли застреленим прикордонника: це вже другий випадок за тиждень

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В одному із селищ Одеської області знайшли застреленим прикордонника. За попередніми даними він вчинив самогубство

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Загиблого знайшли застреленим на своєму робочому місці. За попередніми даними, це - самогубство.

На даний час на місці працюють правоохоронці, встановлюються всі обставини трагедії.

Раніше повідомлялось, що 24 травня в Одесі на території військової частини №9997 розташованій на вул. Інглезі, в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника