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10 червня 2021, 18:45 90

У ЗНО з біології сьогодні взяли участь понад 60% зареєстрованих

10 червня 2021, 18:45 90
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Фото з відкритих джерел
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За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з біології взяли 79 388 осіб, що становить 62,4% від загальної кількості зареєстрованих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

15 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, 3 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 32 громадських спостерігачі, - повідомляють в УЦОЯО.

Із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2021. Біологія".

Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів.

Також відомо, що у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО.

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