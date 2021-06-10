В ВНО по биологии сегодня приняли участие более 60% зарегистрированных

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По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по биологии приняли 79 388 человек, что составляет 62,4% от общего количества зарегистрированных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

15 участников ВНО не были допущены к тестированию из-за опоздания/отсутствия документа, удостоверяющего личность, 3 - из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 32 общественных наблюдателя, - сообщают в УЦОКО.

С заданиями сертификационной работы и правильными ответами к тесту можно ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Биология".

Как сообщалось, ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов. Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии составили 89,2% абитуриентов.

Также известно, что в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО.