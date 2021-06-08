В Міносвіти отримали і перевіряють дисертацію Киви

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Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві ступеню кандидата наук

Про це в міністерстві повідомили на запит Радіо Свобода, передає RegioNews.

26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками, – йдеться в листі пресслужби відомства.

Крім того, планується передати електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління. Матеріали мають розглянути "відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Наступного дня ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Ще через день у Львові вимагали від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві, а наукового керівника Киви звільнили з роботи. Нардеп пообіцяв йому посаду міністра, коли прийде до влади.