С Медведчука взыщут еще около 300 тыс. грн по делу о запрете книги "Дело Василия Стуса"

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Киевский апелляционный суд принял решение взыскать еще около 300 тыс. грн с народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в пользу издательства Vivat, с которым Медведчук судился которое Медведчук ранее пытался заставить удалить все упоминания о нем из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Об этом сообщил автор книги Вахтанг Кипиани в Facebook, передает RegioNews.

Медведчук ранее пытался заставить издательство удалить все упоминания о нем из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Можно вечно смотреть на три вещи - как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат и нынешний пророссийский политик должен компенсировать около 300 тыс. грн издательству Vivat расходов на судебный процесс по запрету книги "Дело Василия Стуса", инициированный им самим, - написал Кипиани.

Ранее суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, 19 марта Кипиани выиграл дело против Медведчука по книге о Стусе. Суд разрешил распространять книгу о Стусе.

В делу книги о Стусе суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн.

В этой делу книги про Стуса Медведчук не обжаловал решение апелляционного суда. В то же время Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.