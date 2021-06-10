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10 червня 2021, 16:33 143

ВСУ оштрафував суддю з Волині за хабар

10 червня 2021, 16:33 143
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Фото з відкритих джерел
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Суддю Ковельського міськрайонного суду оштрафували на 25 тисяч гривень і позбавили права обіймати посаду судді строком на 3 роки за отримання хабаря 3800 грн

Про це пише RegioNews, посилаючись на повідомлення Вищого антикорупційного суду

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок та визнала винуватим суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області (у відставці) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 3800 грн. за здійснення впливу на іншого суддю", - йдеться у повідомленні.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 25 500 грн. Його також позбавили права обіймати посаду судді строком на три роки.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.

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