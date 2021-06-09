У Львові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на території школи
У Львові працівники Патрульної поліції затримали нетверезого чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета на території школи
Про це повідомляє Патрульна поліції Львівщини, передає RegioNews.
Відомо, що інцидент трапився в середу, 9 червня, близько 9:00 ранку на вулиці Симона Петлюри. Чоловік розпивав алкогольні напої на майданчику біля навчального закладу, а потім почав стріляти.
Поліцію викликали очевидці і зняли стрілянину відео.
Поліцейські помітили чоловіка, який сидів на перекладині і був у нетверезому стані. Під час поверхневої перевірки у нього виявили, ймовірно, пневматичний пістолет. Очевидці стрілянини надали патрульним відеопідтвердження”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі доставили 35-річного львів'янина у відділ поліції для встановлення обставин. На зловмисника склали адміністративні протоколи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кременчуці чоловік стріляв по поліцейським із вікна багатоповерхівки.