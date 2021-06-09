У Львові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на території школи

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У Львові працівники Патрульної поліції затримали нетверезого чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета на території школи

Про це повідомляє Патрульна поліції Львівщини, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент трапився в середу, 9 червня, близько 9:00 ранку на вулиці Симона Петлюри. Чоловік розпивав алкогольні напої на майданчику біля навчального закладу, а потім почав стріляти.

Поліцію викликали очевидці і зняли стрілянину відео.

Поліцейські помітили чоловіка, який сидів на перекладині і був у нетверезому стані. Під час поверхневої перевірки у нього виявили, ймовірно, пневматичний пістолет. Очевидці стрілянини надали патрульним відеопідтвердження”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі доставили 35-річного львів'янина у відділ поліції для встановлення обставин. На зловмисника склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кременчуці чоловік стріляв по поліцейським із вікна багатоповерхівки.