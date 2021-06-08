У Львові загинула 17-річна студентка - чемпіонка з пауерліфтингу, випала з вікна гуртожитку

Фото: Facebook Львівської обласної федерації пауерліфтингу

У Львові 17-річна студентка розбилася, випавши з вікна 7 поверху гуртожитку. Згодом з’ясувалося, що це чемпіонка з пауерліфтингу Ірина Квас

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області та на Львівську обласну федерацію пауерліфтингу.

Сьогодні, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій у Львові від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина, - повідомили поліцейські.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Згодом у Facebook Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловила співчуття родині загиблої.

Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та тренеру багаторазової призерки чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять! - йдеться в повідомленні.

17-річна Ірина Квас неодноразово посідала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Зокрема, у 2019 році 15-річна Ірина Квас здобула золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами. У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Дівчина виборола 3 місце у ваговій категорії до 63 кг з результатом 235 кг.

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