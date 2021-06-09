На Закарпатті заблокували канал міграції іноземців з країн Азії до ЄС

Фото: СБУ

Правоохоронці заблокували канал нелегального транзиту через Україну в Євросоюз вихідців із країн Азії, за кожного із них переправники брали від 3 до 6 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, серед іноземців були громадяни з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Учасниками міжрегіональної злочинної групи були мешканці Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони налагодили схему незаконного переправлення іноземців поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що зловмисники залучили до незаконної схеми вихідця із Афганістану, який підшукував "клієнтів” і переправляв їх в Україну.

Вартість послуги з переміщення нелегалів становила від 3 до 6 тис. доларів з людини. Протиправна схема діяла з листопада минулого року. У фігурантів провели низку обшуків, їм вже повідомили про підозри.

Правоохоронці попередили 6 спроб зловмисників нелегально переправити через державний кордон майже 20 іноземців. Деяких з нелегальних мігрантів уже депортовано з України”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Буковині оголосили підозру організатору каналу нелегальної міграції.