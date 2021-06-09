12:11  09 червня
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину
13:58  09 червня
В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
17:59  09 червня
Штаб ООС про ситуацію на Донбасі: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
09 червня 2021, 16:34 99

На Закарпатті заблокували канал міграції іноземців з країн Азії до ЄС

09 червня 2021, 16:34 99
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці заблокували канал нелегального транзиту через Україну в Євросоюз вихідців із країн Азії, за кожного із них переправники брали від 3 до 6 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, серед іноземців були громадяни з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Учасниками міжрегіональної злочинної групи були мешканці Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони налагодили схему незаконного переправлення іноземців поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що зловмисники залучили до незаконної схеми вихідця із Афганістану, який підшукував "клієнтів” і переправляв їх в Україну.

Вартість послуги з переміщення нелегалів становила від 3 до 6 тис. доларів з людини. Протиправна схема діяла з листопада минулого року. У фігурантів провели низку обшуків, їм вже повідомили про підозри.

Правоохоронці попередили 6 спроб зловмисників нелегально переправити через державний кордон майже 20 іноземців. Деяких з нелегальних мігрантів уже депортовано з України”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Буковині оголосили підозру організатору каналу нелегальної міграції.

Закарпаття Ужгород міграція СБУ затримання міграційна служба

СБУ провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія"
08 червня 2021, 14:39
У Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми
08 червня 2021, 11:59
Вимагав 20 тис. грн щомісяця: у директора Інституту НАН України провели обшуки
08 червня 2021, 10:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua