Звання академіка - за право користування елітним автомобілем: на Миколаївщині повідомленно про підозру в дачі хабаря

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру директору одного з підприємств в Миколаївській області в наданні неправомірної вигоди керівникові Національної академії аграрних наук України (НААН) у вигляді безвідплатного користування елітним автомобілем.

Раніше керівнику НААН було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема у тому, що він отримав неправомірну вигоду у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за сприяння у призначенні на посаду директора одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України, за неперешкоджання укладанню у подальшому договорів про спільну діяльність між цим державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності, - повідомляють у поліції.

Також керівника НААН підозрюють у внесенні заздалегідь визначеної особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшому переданні відповідних матеріалів на розгляд президії НААН України.

8 червня слідчі Нацполіції повідомили директору про підозру в наданні хабара керівникові НААН за здійснення цих дій на користь його батька.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомлялося, у директора Інституту НАН України провели обшуки: вимагав 20 тис. грн щомісяця. Працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабара.