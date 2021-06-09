Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории школы
Во Львове сотрудники Патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину, который стрелял из пневматического пистолета на территории школы
Об этом сообщает Патрульная полиции Львовщины, передает RegioNews.
Известно, что инцидент произошел в среду, 9 июня, около 9:00 утра на улице Симона Петлюры. Мужчина распивал алкогольные напитки на площадке возле учебного заведения, а затем начал стрелять.
Полицию вызвали очевидцы и сняли стрельбу видео.
Полицейские заметили мужчину, который сидел на перекладине и был в нетрезвом состоянии. Во время поверхностной проверки у него обнаружили, вероятно, пневматический пистолет. Очевидцы стрельбы передали патрульным видеоподтверждение", - говорится в сообщении.
Следователи доставили 35-летнего львовянина в отдел полиции для установления обстоятельств. НА злоумышленника составили административные протоколы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки.