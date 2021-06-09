Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории школы

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Во Львове сотрудники Патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину, который стрелял из пневматического пистолета на территории школы

Об этом сообщает Патрульная полиции Львовщины, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в среду, 9 июня, около 9:00 утра на улице Симона Петлюры. Мужчина распивал алкогольные напитки на площадке возле учебного заведения, а затем начал стрелять.

Полицию вызвали очевидцы и сняли стрельбу видео.

Полицейские заметили мужчину, который сидел на перекладине и был в нетрезвом состоянии. Во время поверхностной проверки у него обнаружили, вероятно, пневматический пистолет. Очевидцы стрельбы передали патрульным видеоподтверждение", - говорится в сообщении.

Следователи доставили 35-летнего львовянина в отдел полиции для установления обстоятельств. НА злоумышленника составили административные протоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки.