12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
13:58  09 июня
В Украине хотят продлить карантин на все лето
17:59  09 июня
Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 20:01 35

Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории школы

09 июня 2021, 20:01 35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове сотрудники Патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину, который стрелял из пневматического пистолета на территории школы

Об этом сообщает Патрульная полиции Львовщины, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в среду, 9 июня, около 9:00 утра на улице Симона Петлюры. Мужчина распивал алкогольные напитки на площадке возле учебного заведения, а затем начал стрелять.

Полицию вызвали очевидцы и сняли стрельбу видео.

Полицейские заметили мужчину, который сидел на перекладине и был в нетрезвом состоянии. Во время поверхностной проверки у него обнаружили, вероятно, пневматический пистолет. Очевидцы стрельбы передали патрульным видеоподтверждение", - говорится в сообщении.

Следователи доставили 35-летнего львовянина в отдел полиции для установления обстоятельств. НА злоумышленника составили административные протоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки.

стрельба школа Львов задержание Нацполиция

На Закарпатье заблокировали канал миграции иностранцев из стран Азии в ЕС
09 июня 2021, 16:34
Звание академика - за право пользования элитным автомобилем: на Николаевщине сообщено о подозрении
09 июня 2021, 11:08
Во Львове погибла 17-летняя студентка-чемпионка по пауэрлифтингу, выпавшая из окна общежития
08 июня 2021, 21:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua