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31 травня 2021, 12:31 677

У Кременчуці чоловік стріляв по поліцейським із вікна багатоповерхівки

31 травня 2021, 12:31 677
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Фото: з відкритих джерел
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На Полтавщині у місті Кременчук у двох співробітників поліції, які приїхали на виклик щодо конфлікту в нічному закладі, почав стріляти мешканець сусідньої багатоповерхівки. Його затримали та оголосили про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Невідома особа з вікна багатоповерхівки поцілила у двох правоохоронців при виконанні", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили квартиру, звідки стріляли, та особу стрілка.

За даними поліції, ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіку оголосили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за кур'єром.

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