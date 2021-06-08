11:26  08 червня
Президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3% - опитування
10:26  08 червня
В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад 150 тисяч людей
08:09  08 червня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
08 червня 2021, 11:59 658

У Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми

08 червня 2021, 11:59 658
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі суддя одного з районних судів організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів суддя запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. Щоб "закрити очі" на порушення законодавства, суддя хотів отримати $2,5 тисячі.

Правоохоронцями задокументовано факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

Раніше повідомлялось, що працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.

хабар суд суддя СБУ закон

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua