У Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми
У Дніпрі суддя одного з районних судів організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів суддя запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. Щоб "закрити очі" на порушення законодавства, суддя хотів отримати $2,5 тисячі.
Правоохоронцями задокументовано факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.
Раніше повідомлялось, що працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.
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