У Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми

Фото: СБУ

У Дніпрі суддя одного з районних судів організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів суддя запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. Щоб "закрити очі" на порушення законодавства, суддя хотів отримати $2,5 тисячі.

Правоохоронцями задокументовано факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

Раніше повідомлялось, що працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.