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09 июня 2021, 16:34 99

На Закарпатье заблокировали канал миграции иностранцев из стран Азии в ЕС

09 июня 2021, 16:34 99
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Фото: СБУ
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Правоохранители заблокировали канал нелегального транзита через Украину в Евросоюз выходцев из стран Азии, за каждого из них переправщики брали от 3 до 6 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, среди иностранцев были граждане из стран с повышенной террористической угрозой.

Участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей. Они наладили схему незаконной переправки иностранцев вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что злоумышленники привлекли к незаконной схеме выходца из Афганистана, который подыскивал "клиентов" и переправлял их в Украину.

Стоимость услуги по перемещению нелегалов составляла от 3 до 6 тыс. долларов с человека. Противоправная схема действовала с ноября прошлого года. В фигурантов провели ряд обысков, им уже сообщили о подозрениях.

Правоохранители предупредили 6 попыток злоумышленников нелегально переправить через государственную границу почти 20 иностранцев. Некоторые из нелегальных мигрантов уже депортированы из Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине объявили подозрение организатору канала нелегальной миграции.

Закарпатье Ужгород миграция СБУ задержание миграционная служба

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