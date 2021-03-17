На Буковині оголосили підозру організатору каналу нелегальної міграції

Зловмисник мав спільників в органах ДМС

Зловмисник мав спільників в органах ДМС

Фото СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру організатору каналу незаконної легалізації іноземців у нашій державі для подальшого переправлення в ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.

За даними слідства, мешканець Вінниці разом зі спільниками у 2019-2020 роках організував схему нелегального переправлення іноземців через державний кордон України. Для легалізації "клієнтів" у нашій державі зловмисник налагодив механізм видачі в органах ДМС України підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у формі ID-картки зі зміненими анкетними даними, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності. Зокрема, організатор забезпечив переміщення поза пунктами пропуску через україно-молдовський кордон іноземця, який мав намір ухилитися від органів правосуддя своєї держави. За виготовлення паспорта громадянина України він отримав від замовника 2,7 тисячі євро. Надалі іноземець планував виїхати до однієї із країн ЄС. Загальна вартість оборудки складала 5 тисяч євро.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року контррозвідники Служби безпеки України у ході багатоетапної спецоперації викрили масштабну схему незаконної легалізації в нашій державі іноземців для подальшого переправлення в ЄС.

Викриття схеми проводилось спільно з ГУ НП України в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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