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08 червня 2021, 14:39 39

СБУ провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія"

08 червня 2021, 14:39 39
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Фото: СБУ
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Обшуки проводились у двох засновників громадської організації "Партія Шарія" за адресами фактичного проживання: у столиці та у Бучанському районі на Київщині

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Співробітники СБУ провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.

Крім того, було проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

У межах відкритих кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

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