Звание академика - за право пользования элитным автомобилем: на Николаевщине сообщено о подозрении

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Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю Нацакадемии аграрных наук

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении директору одного из предприятий Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем.

Ранее руководителю НААН было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности в том, что он получил неправомерную выгоду в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за содействие в назначении на должность директора одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины, за непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности, - сообщают в полиции.

Также руководителя НААН подозревают во внесении заранее определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН Украины.

8 июня следователи Нацполиции сообщили директору о подозрении в даче взятки руководителю НААН за совершение этих действий в пользу его отца.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, у директора Института НАН Украины провели обыски: требовал 20 тыс. грн ежемесячно. Работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.