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08 червня 2021, 20:50 332

У травні 144 нардепам виплатили близько 3 млн гривень компенсації за житло

08 червня 2021, 20:50 332
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати у травні отримали близько 3 млн грн компенсації за оренду житла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

У травні 2021 року 144 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 2 937 400 грн. Найбільшу суму виплат отримав член фракції "Слуга Народу" Дмитро Припутень – 78 тис. грн.

Також чималу суму компенсації за житло отримали члени фракції "Слуга Народу” Олена Вінтоняк та Дмитро Микиша по 39 650, Анатолій Драбовський - 39 500 грн та Андрій Богданець - 38 350.

Згідно з декларацією, дохід Дмитра Припутеня у 2020 році становив 617 772 грн — все заробітна плата, отримана за основним місцем роботи в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (41388 грн) та в Управлінні справами апарату Верховної Ради України (576384 грн).

Також нардеп вказав автомобіль Range Rover 2008 року випуску та Audi 2019 року випуску.

Окрім того, він орендує квартиру в Києві загальною площею 70.8 кв. м. Також окрім задекларованих складських приміщень та земельних ділянок, він володіє житловим будинком в Олександрівці загальною площею 299.4 кв. м та житловим будинком у Дніпрі загальною площею 217,6 кв. м.

Як повідомлялося, у квітні цього року 147 нардепам загалом також виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації отримали також члени фракції "Слуга народу".

Раніше стало відомо, що нардепи у березні отримали також близько 3 млн грн компенсації за житло, але тоді компенсацію отримав 151 нардеп.

нардепи компенсація оренда Слуга народа Верховна Рада

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