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08 июня 2021, 20:50 334

В мае 144 нардепам выплатили около 3 млн гривен компенсации за жилье

08 июня 2021, 20:50 334
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты в мае получили около 3 млн грн компенсации за аренду жилья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

В мае 2021 года 144 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера объемом в 2 937 400 грн. Наибольшую сумму выплат получил член фракции "Слуга Народа" Дмитрий Припутень – 78 тыс. грн.

Также немалую сумму компенсации за жилье получили члены фракции "Слуга Народа” Елена Винтоняк и Дмитрий Микиша по 39 650, Анатолий Драбовский - 39 500 грн и Андрей Богданец - 38 350.

Согласно декларации, доход Дмитрия Припутеня в 2020 году составил 617 772 грн — все заработная плата, полученная по основному месту работы в Днепропетровском государственном университете внутренних дел (41388 грн) и в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины (576384 грн).

Также нардеп указал автомобиль Range Rover 2008 года выпуска и Audi 2019 года выпуска.

Кроме того, он арендует квартиру в Киеве общей площадью 70.8 кв. м. Также, кроме задекларированных складских помещений и земельных участков, он владеет жилым домом в Александровке общей площадью 299.4 кв. м и жилым домом в Днепре общей площадью 217,6 кв. м.

Как сообщалось, в апреле этого года 147 нардепам в целом также выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации получили также члены фракции "Слуга народа".

Ранее стало известно, что нардепы в марте получили также около 3 млн грн компенсации за жилье, но тогда компенсацию получил 151 нардеп.

нардепы компенсация аренда Слуга народа Верховная Рада

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