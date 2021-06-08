Свіжі рейтинги партій: в Раду проходять сім політсил

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Якби вибори до парламенту відбулися наприкінці травня, бар'єр 5% змогли б подолати сім партій

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах. Цими партіями є "Слуга народу” (15,3% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився), "ЄС” (відповідно, 13,3% і 15,4%) та "ОПЗЖ” (12,8% і 14,7%)”, - йдеться в повідомленні.

Також можуть пройти до парламенту партія "Батьківщина" з показником 13,9%, "Сила і честь" (8,0%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,8%) і Радикальна партія (5,0%).

Мінімально відстають від прохідного бар’єру партії "Наші" (4,6%) та "Партія Шарія" (4,5%).

Опитування проводилося у період з 27 травня по 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС.