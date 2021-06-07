У Раді обіцяють не гальмувати голосування за закон про олігархів

Facebook

У парламенті обіцяють не відтягувати голосування за законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Голосування за цей законопроєкт не відтягуватимуть, адже важливо, щоб запропонований механізм санкцій змінив реалії української політики. Якщо законопроєкт схвалять, він почне працювати через пів року після того, як набере чинності, і діятиме впродовж 10 років", - вказано у повідомленні.

Далі нардепи перейдуть до наступних чітко прописаних кроків.

"Далі плануємо перейти до наступних кроків, які вже чітко прописані нами. Це антитрастове законодавство, це питання підвищення відповідальності за неподання декларації тощо", - сказав перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив, що, якщо у Верховній Раді саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їхній статус винесуть на всеукраїнський референдум.