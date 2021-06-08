У День Незалежності в Києві пройде парад із прольотом авіації та салютом

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У День Незалежності на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності в Києві відбудеться урочистий концерт та парад військ з прольотом авіації

Відповідний план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України оприлюднений на Урядовому порталі, передає RegioNews.

24 серпня 2021 року заплановано організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці незалежності України урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів)”, - йдеться в повідомленні.

Відповідальними за це призначили Міністерство оборони, МВС, мінкульт, СБУ, Управління держохорони, Нацгвардію, Адміністрацію Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецзв’язку, Національну поліцію, Мінветеранів і КМДА.

24 серпня на Михайлівській площі та Володимирському проїзді відбудеться показ сучасних зразків озброєння та техніки, також запланований артилерійський салют на Трухановому острові.

Планується установчий Саміт Кримської платформи, відбудуться також церемонії покладання квітів у Києві та інших населених пунктах до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС та АТО, та хвилини мовчання.

У День прапора, 23 серпня, відбудеться церемонія урочистого підняття Державного Прапора України у всіх населених пунктах України.

Також планується проведення урочистого засідання Верховної Ради України.

Крім того, 23—24 серпня у Києві буде проведено на річці Дніпро урочисте проходження катерів і прольоту авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності.