Україна отримала нову партію вакцини Pfizer
Сьогодні, 8 червня, в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ЮНІСЕФ.
Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer - безоплатно у рамках COVAX", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.
Нагадаємо, 26 травня Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.
18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.
Також повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.
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