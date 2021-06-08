Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

Сьогодні, 8 червня, в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ЮНІСЕФ.

Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer - безоплатно у рамках COVAX", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно.

Нагадаємо, 26 травня Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.

18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

Також повідомлялось, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.