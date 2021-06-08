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08 червня 2021, 15:43 721

У мешканця Львова діагностували бразильський штам коронавірусу

08 червня 2021, 15:43 721
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Фото: із відкритих джерел
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У львів’янина підтвердили бразильський штам коронавірусної інфекції, який проявляє втричі вищу заразність, ніж звичайний

Про це повідомляє видання 032.ua із посиланням на виконуючу обов’язки генерального директора Львівського обласного лабораторного центру Наталію Іванченко, передає RegioNews.

Відомо, що львів’янин приїхав у Італію, і там відчув себе зле. Він звернувся до лікарів, після обстеження у чоловіка виявили бразильський штам COVID-19.

Після цього одразу перевірили людей, з якими він контактував у Львові. У них ознак захворювання на COVID-19 не виявили. Наразі про здоров'я чоловіка нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який штам коронавірусу найбільше виявляли у киян.

Львів коронавірус штам хвороба Італія

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