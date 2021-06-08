У мешканця Львова діагностували бразильський штам коронавірусу
У львів’янина підтвердили бразильський штам коронавірусної інфекції, який проявляє втричі вищу заразність, ніж звичайний
Про це повідомляє видання 032.ua із посиланням на виконуючу обов’язки генерального директора Львівського обласного лабораторного центру Наталію Іванченко, передає RegioNews.
Відомо, що львів’янин приїхав у Італію, і там відчув себе зле. Він звернувся до лікарів, після обстеження у чоловіка виявили бразильський штам COVID-19.
Після цього одразу перевірили людей, з якими він контактував у Львові. У них ознак захворювання на COVID-19 не виявили. Наразі про здоров'я чоловіка нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, який штам коронавірусу найбільше виявляли у киян.
Україна отримала нову партію вакцини PfizerВсі новини »
08 червня 2021, 15:12Більше 40% українців пов'язують економічну кризу з корупцією в країні - опитування
08 червня 2021, 11:12У Львові відкриють додаткові центри COVID-вакцинації
08 червня 2021, 11:01
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти