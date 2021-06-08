Україна може відновити подачу води в окупований Крим - Арестович

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Українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявив спікер української делегації в ТКГ і радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи є позиція української влади щодо поставки дніпровської води в Крим остаточною і чи існують сценарії, за яких можливо пустити воду на півострів, Арестович відповів: "Ні. Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії”.

Наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали умову постачання води до окупованого Криму.