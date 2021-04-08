В Кабміні назвали умову постачання води до окупованого Криму

Питну воду Україна зможе передавати через Червоний Хрест

Питну воду Україна зможе передавати через Червоний Хрест

Фото: із відкритих джерел

Україна може почати постачати воду в окупований Росією Крим, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози для українців, що там проживають.

Про це в інтерв’ю ВВС-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо”, - сказав міністр.

Він додав, що Україна готова забезпечити Червоний Хрест і почати поставки води під його прапором.

Не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, у Раді хочуть ввести штрафи за зображення України без окупованих територій.