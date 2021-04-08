18:14  08 квітня
До Чернігова доставили додаткові 1500 доз COVID-вакцини
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
18:33  08 квітня
На Донбасі за добу 11 обстрілів, загинув український військовий - штаб
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 21:27 3929

В Кабміні назвали умову постачання води до окупованого Криму

08 квітня 2021, 21:27 3929
Читайте также на русском языке
Питну воду Україна зможе передавати через Червоний Хрест
Питну воду Україна зможе передавати через Червоний Хрест
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна може почати постачати воду в окупований Росією Крим, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози для українців, що там проживають.

Про це в інтерв’ю ВВС-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо”, - сказав міністр.

Він додав, що Україна готова забезпечити Червоний Хрест і почати поставки води під його прапором.

Не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, у Раді хочуть ввести штрафи за зображення України без окупованих територій.

Крим вода окупація Олексій Резніков міністр

Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ
08 квітня 2021, 14:50
Вітренко спростував чутки про свою відставку
08 квітня 2021, 09:44
Суд закрив справу невнесення в декларацію ексміністра Насалика 1,2 млн доларів
07 квітня 2021, 17:04
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua