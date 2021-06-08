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08 июня 2021, 12:33 44

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым - Арестович

08 июня 2021, 12:33 44
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Фото: из открытых источников
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Украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны России

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, является ли позиция украинской власти по поводу поставок днепровской воды в Крым окончательной и существуют ли сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: "Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России".

Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?", - сказал Арестович.

Нпомним, ранее в Кабмине назвали условие поставки воды в оккупированный Крым.

вода Крым заявление власть алексей арестович

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