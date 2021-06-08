У Львові відкриють додаткові центри COVID-вакцинації

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради із посиланням на мера міста Андрія Садового, передає RegioNews.

Зараз по Львову ми маємо 10 стаціонарних пунктів вакцинації. Будемо збільшувати їх кількість. Якщо будуть надходити нові партії вакцини, то ми готові відкривати ще один центр вакцинації в ТЦ "Форум”. Бачимо, що активність мешканців зростає, що не може не тішити”, – розповів Садовий.

Він додав, що у ці вихідні щеплення проти коронавірусу зробили понад 2,5 тисячі львів’ян.

Вакцинували громадян, які зареєструвалися в "Дії”, а також всіх охочих. Також на вихідних Львів отримав партію вакцини Pfizer, у місті почали проводити щеплення освітян.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили масштабну схему продажу фейкових ПЛР-тестів на COVID-19.