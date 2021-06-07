В Україні почався аудит надр, кожна дитина отримає відсоток від видобутку - Зеленський

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За рішенням РНБО в Україні почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, кожна українська дитина буде отримувати відсоток від їхнього видобутку

Про це на форумі "Україна 30. Екологія" заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, ця галузь упродовж тривалого часу асоціювалась із корупцією та незаконним видобутком.

За рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій. Доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні", - сказав Зеленський.

Він додав, що влада планує запровадити "економічний паспорт українця”, коли "кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні”.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні проведуть державний аудит водних ресурсів.