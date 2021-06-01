У Чернівцях впав висотний будівельний кран, оператора доставили до лікарні

Фото: АСС

Сьогодні, 1 червня у Чернівцях в районі вулиці Ерліха впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Його приблизно о 8:30 ранку доставили до лікарні у важкому стані, відомо, що працівників поліції викликав медик швидкої, який приїхав на виклик. Чоловік перебуває у реанімації.

На вулиці споруджували багатоквартирний будинок. Будівництво триває понад рік. За словами місцевих мешканців, навколо будівництва не було огородження”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання "АСС”, кран на момент падіння не піднімав вантажу і впав після запуску.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце направили слідчо-оперативну групу.

Водночас видання molbuk.ua повідомляє, що у постраждалого медики виявили важкі травми, переломи ребер і пошкодження внутрішніх органів.

За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.





Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Чернівцями горіло приміщення на тисячу квадратних метрів.