08:59  01 червня
В Україні за добу одужало від COVID у шість разів більше людей, ніж захворіло
08:34  01 червня
Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України
08:11  01 червня
На Донбасі гатили з гранатометів та кулеметів: зафіксовано вісім обстрілів
UA | RU
UA | RU
01 червня 2021, 10:58 680

У Чернівцях впав висотний будівельний кран, оператора доставили до лікарні

01 червня 2021, 10:58 680
Читайте также на русском языке
Фото: АСС
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 1 червня у Чернівцях в районі вулиці Ерліха впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Його приблизно о 8:30 ранку доставили до лікарні у важкому стані, відомо, що працівників поліції викликав медик швидкої, який приїхав на виклик. Чоловік перебуває у реанімації.

На вулиці споруджували багатоквартирний будинок. Будівництво триває понад рік. За словами місцевих мешканців, навколо будівництва не було огородження”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання "АСС”, кран на момент падіння не піднімав вантажу і впав після запуску.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце направили слідчо-оперативну групу.

Водночас видання molbuk.ua повідомляє, що у постраждалого медики виявили важкі травми, переломи ребер і пошкодження внутрішніх органів.

За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Чернівцями горіло приміщення на тисячу квадратних метрів.

Чернівецька область Чернівці аварія строительство поліція

В Офісі генпрокурора відзвітуввли про зменшення кількості тортур у поліції
01 червня 2021, 09:49
Столична поліція затримала учасників стрілянини на Печерську
31 травня 2021, 20:28
На Закарпатті автобус на смерть збив чоловіка
31 травня 2021, 16:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua