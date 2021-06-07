У Чернівецькій області на вихідних проведуть масову COVID-вакцинацію
12 та 13 червня у Чернівецькій області відбудеться масова вакцинація від коронавірусу усіх охочих вакциною CoronaVac
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Чорного, передає RegioNews.
За його словами, для вакцинації потрібно зареєструватися у мобільному застосунку "Дія". Також у області працюють над розширенням ініціативи і хочуть вакцинувати громадян, які попередньо не реєструвалися.
12 та 13 червня з 10:00 до 13:00 будуть діяти пункти за наступними адресами:
- Чернівці, міська поліклініка №1 (вулиця Шкільна, 6);
- Чернівці, міська поліклініка №3 (вулиця Південно-Кільцева, 14);
- Чернівці, центр сімейної медицини у Вижниці (вулиця Українська, 87-в);
- Селище Глибока, центр сімейної медицини (вулиця Шевченка, 14);
- Кіцмань, центр сімейної медицини (вулиця Незалежності, 1);
- Сторожинець, центр сімейної медицини (вулиця Видинівського, 22);
- Сокиряни, центр сімейної медицини (вулиця Кобилянської, 43);
- Новоселиця, центр "Промінь здоров'я" (провулок Карамзіна, 1).
Олег Чорний нагадав, що для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції.
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