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07 июня 2021, 17:07 9

В Черновицкой области на выходных проведут массовую COVID-вакцинацию

07 июня 2021, 17:07 9
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Фото: из открытых источников
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12 и 13 июня в Черновицкой области состоится массовая вакцинация от коронавируса всех желающих вакциной CoronaVac

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Олега Черного, передает RegioNews.

По его словам, для вакцинации нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Дія". Также в области работают над расширением инициативы и хотят вакцинировать граждан, которые предварительно не регистрировались.

12 и 13 июня с 10:00 до 13:00 будут действовать пункты по следующим адресам:

  • Черновцы, городская поликлиника №1 (улица Школьная, 6);
  • Черновцы, городская поликлиника №3 (улица Южно-Окружная, 14);
  • Черновцы, центр семейной медицины в Выжнице (улица Украинская, 87-в)
  • Глубокая, центр семейной медицины (улица Шевченко, 14);
  • Кицмань, центр семейной медицины (улица Независимости, 1);
  • Сторожинец, центр семейной медицины (улица Видинивского, 22);
  • Сокиряны, центр семейной медицины (улица Кобылянской, 43);
  • Новоселица, центр "Луч здоровья" (переулок Карамзина, 1).

Олег Черный напомнил, что для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции.

коронавирус вакцина пандемия Черновицкая область вакцинация

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