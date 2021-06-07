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07 червня 2021, 13:16 86

За вихідні в 14 центрах COVID-вакцинації щепили понад 15 тисяч людей

07 червня 2021, 13:16 86
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні в 14 центрах масової вакцинації за вихідні, 5-6 червня, щепили 15 025 людей, з них 6457 у суботу та 8568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac від компанії Sinovac

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на цих вихідних центри вакцинації працювали в 12 містах України. А саме, три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів” - 2447 та у трьох центрах в Одесі - 1329", - повідомили у пресслужбі.

Всього працювало 79 мобільних бригад.

Раніше повідомлялось, що в Україні, 5-6 червня, будуть відкриті Центри масової вакцинації від коронавірусу в десятьох містах.

коронавірус хвороба МОЗ місто вакцинація

 
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