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07 червня 2021, 12:10 229

У Центрах вакцинації Полтавщини за вихідні зробили 3,6 тисяч щеплень

07 червня 2021, 12:10 229
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Фото: Полтавська ОДА
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У Полтавській області минулими вихідними працювали п'ять тимчасових Центрів вакцинації від коронавірусу, було зроблено 3650 щеплень

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він нагадав, що Центри вакцинації працювали у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах, Горішніх Плавнях.

Усього протягом суботи та неділі в них вакцинували 3650 людей. Це найбільша кількість серед областей України”, - розповів Синєгубов.

Глава області додав, що на щеплення приїжджали не лише мешканці сусідніх громад, але навіть жителі інших областей, їм у вакцинації не відмовляли.

Дякую всім, що активно долучилися до вакцинальної кампанії. Медичний персонал відпрацював на відміно. Вже готуємося до наступних вихідних, коли знову плануємо відкрити Центри вакцинації”, - додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що на Полтавщині відкриють тимчасові Центри масової вакцинації.

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