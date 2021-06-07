14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
13:58  07 червня
СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 12:59 787

До показників "зеленої" зони наблизилися вже 17 областей - МОЗ

07 червня 2021, 12:59 787
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 7 червня усі області України та Київ перебувають у “жовтій” зоні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 і показник зайнятості ліжок з киснем.

У Києві станом на 6 червня рівень госпіталізацій становить 15,3 при нормі 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,4% за граничного показника 65%.

При цьому, у 17 областях два або один показник відповідають нормам "зеленої" зони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину.

коронавірус карантин МОЗ статистика зелена зона

Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
07 червня 2021, 11:47
У МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію
07 червня 2021, 11:03
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
07 червня 2021, 08:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram