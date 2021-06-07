До показників "зеленої" зони наблизилися вже 17 областей - МОЗ

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Станом на 7 червня усі області України та Київ перебувають у “жовтій” зоні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 і показник зайнятості ліжок з киснем.

У Києві станом на 6 червня рівень госпіталізацій становить 15,3 при нормі 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,4% за граничного показника 65%.

При цьому, у 17 областях два або один показник відповідають нормам "зеленої" зони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину.