Під Маріуполем підірвали гранатою автомобіль, двоє людей поранені осколками

У селищі Сартана (Донецька область) чоловік кинув гранату під припаркований автомобіль. В результаті вибуху постраждали дві людини

Про це повідомляє місцевий портал 0629, передає RegioNews.

На вулиці Городня в суботу вночі біля магазину відзначали день народження. До магазину підійшов чоловік, який спровокував конфлікт. Очевидець події каже, що це співробітник силових структур.

Став приставати до людей, вгамувати його не могли. Він кинув гранату під машину іменинника. Від вибуху вилетіли вікна в магазині. Двоє хлопців, іменинник і його друг отримали осколкові поранення, - повідомляє видання, посилаючись на слова очевидця.

У поліції цей факт підтвердили. Розгляд цієї справи прокуратура передасть до Державного бюро розслідувань, пише 0629.

Наразі відомо, що підозрюваний затриманий.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Києві чоловік підірвав банківський термінал, але гроші залишив.