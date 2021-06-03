На Волині чоловік влаштував самоспалення у авто

Фото: 12kanal.com

У Волинській області, біля села Жидичин, на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто, у якому було тіло людини

Про це пише RegioNews з посиланням на 12kanal.com.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самоспалення. Загиблий сам себе вбив, оскільки двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином.

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

За словами місцевих жителів села Жидичин, раніше чоловіка покинула дружина та син. Крім того, у нього горів будинок, сусіди допомогли йому його відновити.

Один зі знайомих покійного розповів, що чоловік був у депресії, він важко переживав розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення.