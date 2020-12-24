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24 грудня 2020, 10:56 1

У Києві чоловік підірвав банківський термінал, але гроші залишив

24 грудня 2020, 10:56 1
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Термінал підірвали у приміщенні відділення "Приватбанку"
Термінал підірвали у приміщенні відділення "Приватбанку"
Фото: Нацполіція
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У Києві в ніч на 24 грудня на вулиці Градинська невідомий підірвав термінал самообслуговування у відділенні "Приватбанку". Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео із камер спостереження, опитали свідків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Невідомий чоловік зламавши двері, зайшов до приміщення самообслуговування одного з банківських відділень та кинув туди невідомий предмет, що вибухнув", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено двері, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у Вінниці затримали злочинців, які підривали і грабували банкомати.

гроші вибух поліція правоохоронці банкомат
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